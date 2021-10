Goldrake: teaser trailer e prime immagini per il videogioco di Microids

Annunci

Ecco le prime immagini del videogioco di Goldrake

Microids ha rilasciato le prime immagini e un teaser trailer ufficiali di Ufo Goldrake, l’atteso videogioco basato sul sempre popolare anime e manga di Go Nagai degli anni ’70, con una release confermata per l 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC.

Grendizer è sviluppato dallo studio di sviluppo francese Endroad, composto da sviluppatori esperti precedentemente presso Ubisoft o Amplitude Studios. Inoltre, il famoso direttore artistico e creativo Laurent Cluzel darà una mano nella produzione del gioco. Accanto a Laurent, Philippe “Golgoth71” Dessoly, veterano di Ocean Software (dove ha iniziato nel 1989) e artista ufficiale di Goldrake per cinque anni, si impegnerà anche per supportare gli sforzi creativi sullo stile artistico del gioco.

La descrizione conferma che il gioco sarà di stampo action:

Basato sul famoso anime adattato dal manga di Go Nagai UFO Robo Goldrake, questo nuovo gioco d’azione offrirà ai giocatori nostalgici la possibilità di giocare nei panni di Duke Fleet e del suo grande robot e godersi avventure epiche. Un’opportunità unica per tuffarti a capofitto in un universo iconico della cultura pop pieno di coraggio, tradimento e battaglie sensazionali!