A Quiet Place: l’universo cinematografico si espande con un videogioco horror

Annunci

A Quiet Place diventerà un videogioco

A Quiet Place, il film horror di Paramount che ha recentemente visto l’uscita di un sequel, punta a diventare un franchise a tutto tondo con l’arrivo di un nuovo videogioco che ne espanderà l’universo.

Saber Interactive distribuirà il progetto, che rientra comunque in una collaborazione con Paramount, detentrice della proprietà intellettuale. Lo sviluppo del titolo, descritto come un survival horror story driven, è sviluppato da iLLOGIKA in collaborazione con EP1T0ME, con un debutto previsto già entro il 2022 sul mercato.

Hervé Sliwa, Creative Director di iLLOGIKA ha così dichiarato:

Siamo entusiasti di lavorare con EP1T0ME e di collaborare con Saber Interactive per condividere questa visione unica di speranza e orrore con i giocatori di tutto il mondo in futuro.

Ecco la descrizione ufficiale del videogioco:

Questo primo videogioco ufficiale ambientato nel terrificante universo di A Quiet Place offrirà una storia e un gameplay originali che catturano l’avvincente suspense, l’emozione e il dramma per cui la serie è famosa. Il gioco è in sviluppo da iLLOGIKA, lo studio con sede a Montreal con talenti veterani dei franchise Rainbow Six e Far Cry, e pubblicato da Saber Interactive, la società del gruppo Embracer dietro il gioco di successo World War Z e l’imminente Evil Dead: The Game.

Al momento non sono state specificate le piattaforme di riferimento, ma è lecito ipotizzare che arriverà su PC e le principali console del mercato.