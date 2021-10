Gundam Battle Operation 2 è stato classificato per PC

Annunci

Gundam Battle Operation è in arrivo su PC

A quanto pare Mobile Suit Gundam; Battle Operation 2 si prepara ad arrivare su PC. L’ente di classificazione coreano The Game Rating and Administration Committee ha infatti registrato una versione PC dello sparatutto free-to-play di Bandai Namco.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Ad oggi il gioco è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5, ma sembra evidente la volontà di Bandai di espandere i propri orizzonti e portare il suo fruttuoso titolo anche su lidi ancora più appetitosi. Un trend che segue anche delle specifiche logiche di mercato, come dimostra anche l’apertura di Sony al PC con l’imminente release a gennaio del reboot di God of War.

Ci sorprende piuttosto come mai Bandai non abbia ancora realizzato una conversione per Switch del gioco, vista l’enorme popolarità della console in Giappone.

Inoltre Battle Operation 2 sta vivendo un periodo piuttosto roseo, dato che a partire dal 4 novembre arriverà la prima parte dello spin-off single player intitolato Gundam Battle Operation Code Fairy.