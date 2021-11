Halo Infinite: disponibile da oggi il multiplayer free-to-play

Annunci

Nella giornata di oggi, Xbox ha celebrato il suo 20esimo compleanno durante l’evento Xbox Anniversary Celebration.

Di seguito alcune tra le principali novità:

Per ringraziare la community Xbox per i 20 anni di supporto, 343 Industries ha lanciato la beta free-to-play del Multiplayer di Halo Infinite e la Season 1 con tre settimane di anticipo, disponibili a partire da ora per tutti i giocatori su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows. Sarà disponibile anche tramite Xbox Cloud Gaming a partire da oggi. I giocatori possono inoltre godere dei contenuti della Season 1, incluse tutte le mappe, le modalità principali, le funzionalità dell’Academy e il Battle Pass. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il seguente link.

Questo dicembre, Xbox lancerà Power On: The Story of Xbox. Sei episodi, disponibili in streaming in tutto il mondo il 13 dicembre, per scoprire la vera storia che ha portato alla creazione di Xbox. Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link.

Per celebrare il 20° anniversario di Xbox, sono stati aggiunti più di 70 giochi Xbox 360 e Xbox Original al catalogo dei giochi retrocompatibili disponibile sia su Xbox One che su Xbox Series X|S. Sulle console di nuova generazione, tutti questi giochi supportano l’Auto HDR e molti miglioramenti di risoluzione. Inoltre, l’FPS Boost è stato attivato su ancora più giochi!

Il multiplayer di Halo: Infinite è disponibile da oggi

343 Industries afferma che la decisione di rilasciare Halo Infinite all’inizio della “beta” è un modo per “assicurare che tutti i nostri sistemi siano a posto” per il lancio completo previsto per l’8 dicembre, ma ciò nonostante oggi questo lancio segna l’inizio della prima stagione di Halo Infinite.

La stagione 1 continuerà più a lungo di quanto originariamente previsto (fino a maggio 2022) “per garantire che la stagione 2 soddisfi il nostro standard di alta qualità e così possiamo completare lo sviluppo della stagione 2 in modo sano e sostenibile per il nostro team.

Da oggi, avrai tutte le mappe e le modalità abilitate per il primo giorno, oltre al Battle Pass completo della Stagione 1. “Ciò significa che tutti i Battle Pass e gli oggetti di personalizzazione che guadagni o acquisti rimarranno con te dopo l’8 dicembre.”

La prima stagione di Halo Infinite, “Heroes of Reach”, inizia oggi e durerà fino al 2 maggio 2022. Il Battle Pass di Infinite offre tracce gratuite e premium che rappresentano oltre 100 oggetti sbloccabili. Se acquisti un Halo Infinite Premium Battle Pass, non scadrà, quindi se entri più avanti nella stagione o non riesci a completarlo entro maggio, non preoccuparti, sarai in grado di progredire alle tue condizioni. Inizia a giocare oggi e inizia a costruire il tuo Spartan personale sbloccando pezzi di armatura aggiuntivi, ciondoli per armi, visiere, rivestimenti, emblemi, Armor FX e altro ancora!