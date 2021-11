Alien: Isolation arriva su iOS e Android con una conversione impressionante

Annunci

Alien: Isolation arriva su iOS e Android

Feral Interactive, team che aveva già lavorato alla conversione per Switch e MacOS di Alien: Isolation, ha annunciato l’arrivo del survival horror di SEGA anche sui dispositivi Android e iOS con una conversione impressionante che riproduce fedelmente il titolo sviluppato da Creative Assembly originariamente per console fisse e PC.

Il survival horror, ambientato nell’universo cinematografico di Alien, debutterà il 16 dicembre e probabilmente sarà richiesto un device molto performante. Nel pacchetto saranno inclusi anche tutti e 7 i DLC pubblicati originariamente su console. Il tutto con un prezzo di lancio fissato a 14,99 euro.

Per quanto riguarda il sistema di controllo, lo sviluppatore ha cercato di accontentare tutti proponendo un sistema interamente touch o, in alternativa, la possibilità di adottare un controller esterno per replicare proprio il feeling della versione casalinga.