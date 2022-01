UFFICIALE: Microsoft compra Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari

Microsoft ha annunciato l’acquisizione del gruppo Activision Blizzard per un valore di circa 68,7 miliardi di dollari, segnando una svolta epocale nella storia dei videogiochi, la seconda dopo Bethesda.

Ecco quanto dichiarato da Phil Spencer:

Come squadra, siamo in missione per portare gioia a tutte le comunità videoludica sul pianeta. Sappiamo tutti che i videogiochi sono la forma più vibrante e dinamica di intrattenimento in tutto il mondo e abbiamo sperimentato il potere di connessione sociale e di amicizia che i giochi rendono possibile.