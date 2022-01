Final Fantasy VII: i messaggi di Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura per il 25° anniversario, nuovi progetti in arrivo

Il director di Final Fantasy VII e il produttore del progetto di Final Fantasy VII Remake Yoshinori Kitase, e il character designer di Final Fantasy VII e il direttore creativo del progetto di Final Fantasy VII Remake, Tetsuya Nomura, hanno condiviso due messaggi per celebrare il 25° anniversario di Final Fantasy VII, lanciato originariamente sul mercato il 31 gennaio 1997 in Giappone.

Quest’anno festeggiamo il venticinquesimo compleanno di Final Fantasy VII ma anche il trentacinquesimo anniversario di Final Fantasy. Final Fantasy 7 è ancora un gioco recente e lo scorso anno è stato eletto il terzo gioco più popolare di sempre dai gamer giapponesi. Un supporto incredibile, assolutamente non scontato, e per questo vi ringrazio. Final Fantasy VII è ritornato in vita grazie a Final Fantasy VII Remake e progetti come Final Fantasy VII The First Soldier ma potete aspettarvi qualcosa di ancora più entusiasmante per il prossimo futuro.