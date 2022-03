Annunciate le uscite di metà marzo su Xbox Game Pass

Microsoft ha annunciato le uscite di metà marzo in arrivo su Xbox Game Pass e anche questa volta le sorprese non mancano affatto.

E’ stato infatti annunciato l’arrivo dell’intera saga di Zero Escape: The Nonary Games, raccolta completa che includerà Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Virtue’s Last Reward. Questi titoli saranno giocabili dal day one sul Game Pass per PC, console e Cloud.

17 marzo

Shredders (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)

(Cloud, PC, and Xbox Series X|S) The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Console, and PC)

22 marzo

Tainted Grail: Conquest (Console)

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console, and PC)

24 marzo

NORCO (PC)

F1 2021 (Console)

29 marzo

Crusader Kings III (Xbox Series X|S)

31 marzo

Weird West (Cloud, Console, and PC)