Mobile gaming: una nuova modalità di fruizione del gioco per un pubblico sempre più vasto

Il nuovo report di Data.ai evidenzia come il tempo giornaliero che trascorriamo al nostro smartphone sia in costante aumento: nel primo trimestre del 2022 abbiamo raggiunto la barriera delle 5 ore giornaliere. Una crescita del 35% rispetto al 2019, coadiuvata anche dalle nuove tendenze di fruizione del gioco, sempre più mobile friendly e sempre più a discapito di console e computer.

Una modalità di gioco, quella da mobile, che permette di avvicinare un pubblico sempre più vasto al mondo del gaming. Da coloro che non hanno risorse o non desiderano investire denaro in dispositivi dedicati al gaming, agli appartenenti alle fasce d’età più anziane, a coloro che risiedono in zone del mondo non sufficientemente servite da reti fisse e che quindi non hanno alternative.

Un’onda che stanno cavalcando le principali software house, con l’impegno a lanciare titoli appositi per i dispositivi mobili e versioni ottimizzate di giochi già esistenti. Della saga criminale di GTA sono stati introdotti ben tre titoli nei più famosi store per applicazioni, che rientrano tra i 25 giochi più popolari per Android. Tutti molto ben recensiti e apprezzati, nonostante i costi, leggermente superiori alla media di questi mercati.

Anche gli operatori gambling non rimangono a guardare, intraprendendo, nel corso del tempo, investimenti più cospicui per l’ottimizzazione del gioco mobile, al fine di permettere agli utenti un comodo e rapido accesso ai più famosi titoli di gioco.

Ad esempio, accedendo da smartphone al portale di Casino Neon54, si può godere della grafica delle slot più nuove, ma già entrate nell’olimpo delle più gradite, come Big Bass Bonanza, o di quelle più celebri, come la pioneristica Gonzo’s Quest, ambientata sullo sfondo della mitica città di El Dorado, o quella ispirata alla nota serie TV Narcos.

Il gioco da mobile non ha nulla da invidiare agli altri dispositivi: gli smartphone odierni garantiscono rapidissime velocità di caricamento, una facile navigazione e un gameplay davvero coinvolgente. Una nuova evoluzione del gaming, che ha già innescato una reazione a catena sul mercato videoludico.