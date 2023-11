Daniele Bartocci, chi è l’eccellenza food di King of Pizza. Biografia del giornalista

Lo abbiamo visto sul piccolo schermo e siamo convinti che il 2023 sarà un anno indimenticabile per il personaggio tv Daniele Bartocci, giudice del talent-show King of Pizza sul circuito Sky.

Da sempre amante del mix sport and food e noto per essere uno dei giovani giornalisti e food manager più premiati, il poliedrico Daniele Bartocci è stato inserito in queste settimane nella classifica dei migliori professionisti italiani del food, beverage and mixology (premio Bar Awards) per il secondo anno consecutivo.

Cerimonia di gala in programma a gennaio a Milano, città dove aveva già ritirato lo scorso marzo il Premio di Professionista dell’Anno Food Business e Comunicazione.

Il giovane talento del food Daniele Bartocci, ragazzo di Jesi (An) laureato Univpm con lode, è impegnato oggi nello sviluppo business canale horeca ed è colonna portante del programma King of Pizza, il talent ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli di Dovilio Nardi (8 Guinness World Record).

Il pluripremiato Bartocci, presente all’ultima Festa del Cuoco di Bari e chiamato negli ultimi tempi da vari eventi e rubriche radio e tv per parlare di calcio e food (come Rai – Isoradio, Rtl 102.5, Rtv38), da due anni fa parte del campionato tv di pizza gourmet, King of Pizza, in onda su Sky Canale Italia.

Con lui in giuria l’Executive Chef Rosso Pomodoro Antonio Sorrentino, l’imprenditore Gianni Babbi e i Nip World Masterchef Matteo Giannotte ed Emilio Vattimo. Il programma, giunto alla sua terza edizione (si sta registrando in Emilia-Romagna le ultime puntate che verranno trasmesse ormai nel 2024) ha visto la finale della scorsa edizione disputarsi nella sontuosa ed elegante location del Castello Regina Margherita di Savoia a Gressoney Saint-Jean in Valle d’Aosta.

Vincitore dell’edizione 2022 il maestro pizzaiolo abruzzese Gaetano La Mastra.

Daniele Bartocci, durante l’annata 2022 e 2023 (che lo vedono protagonista nel programma tv), ha vinto prestigiosi premi tra cui il premio Food and Travel Award, l’Innovation&Leadership Awards (eletto food manager dell’anno 2023), il premio alla carriera Overtime (Festival Nazionale Giornalismo Sportivo 2023), il premio Renato Zona Cesarini come miglior giornalista giovane 2023, il Le Fonti Awards 2022 per la Comunicazione Food e il Premio Pizza d’Oro per la comunicazione food di eccellenza.

Ciò rafforzando ancor più il suo rapporto particolare nei confronti del food e dello sport: tra l’altro guida anche la classifica del premio Blog dell’Anno con 2 trofei, riconoscimento che lo conferma miglior blogger di sport. Sicuramente, che sia sport o food, le eccellenze italiane devono essere sempre valorizzate.

E a King of Pizza l’obiettivo cardine è proprio quello di dare ancor più risalto al settore pizzeria Made in Italy e ai prodotti italiani d’eccellenza in tutto il mondo.

Bartocci, sui social dove è presente come Daniele Bartocci Channel, appare molto carico in vista di questo fine anno.

Cosa riusciranno a regalargli gli ultimi 2 mesi dell’annata? Altre soddisfazioni in arrivo? In bocca al lupo Daniele.