Final Fantasy XVI: annunciata la data di uscita con un nuovo trailer

Square Enix ha annunciato ufficialmente che Final Fantasy XVI debutterà ufficialmente il 22 giugno 2023 su PlayStation 5, in esclusiva temporale per sei mesi.

Ecco una descrizione del gioco:

Final Fantasy XVI introduce i giocatori in una nuovissima storia a sé stante nell’universo di Final Fantasy, un epico mondo fantasy oscuro che si svolge nel regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Mothercrystals e dove la pace vacilla con la diffusione di il Flagello minaccia di distruggere i loro domini. Il destino della terra è deciso dagli Eikon, creature potenti e letali, e dai loro Dominanti, uomini e donne che sono stati benedetti con la capacità di invocarli e maneggiarli. Questa è la storia di Clive Rosfield, un guerriero a cui è stato conferito il titolo di “Primo Scudo di Rosaria” e ha giurato di proteggere suo fratello minore Joshua, il Dominatore della Fenice, Eikon of Fire. In poco tempo, Clive sarà coinvolto in una grande tragedia e giurerà vendetta sull’Oscuro Eikon Ifrit, un’entità misteriosa che porta con sé calamità.