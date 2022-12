Death Stranding 2 è ufficiale: Norman Reedus e Lea Seydoux nel primo trailer

Death Stranding 2 è stato ufficialmente annunciato

Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Kojima Productions hanno annunciato Death Stranding 2 (titolo provvisorio) per PlayStation 5. Non è stata annunciata una data di uscita al momento, ma solo un trailer che presenta in maniera vaga quello che i giocatori potranno aspettarsi dal nuovo capitolo.

Il gioco sarà prodotto, scritto, diretto e disegnato da Hideo Kojima. Il cast annunciato finora include Norman Reedus, Lea Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker.

Il gioco è ancora nel pieno dello sviluppo e Kojima Production non ha aggiunto altri dettagli sul progetto. Hideo Kojima ha in ogni caso confermato di essere al lavoro su diversi progetti, oltre a Death Stranding 2.