Metroid Prime è disponibile da oggi su Nintendo Switch

, le interfacce utente selezionabili del Power Suit aiutano Samus ad analizzare e interagire con il mondo che la circonda. Lo Scan Visor consente a Samus di indagare su oggetti e nemici da un database accumulato. Aggiornamenti come la visiera termica e la visiera a raggi X consentono a Samus di vedere il suo ambiente in modi nuovi.

Arm Cannon

– L’arma principale di Samus converte la sua bioenergia in un raggio, che può essere sparato rapidamente o caricato per una maggiore potenza. Potenziamenti come Missili esplosivi, Wave Beam elettrificato e altri possono espandere il suo arsenale in modi essenziali. Molte porte possono essere sbloccate solo con specifiche abilità Arm Cannon.