The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – il secondo trailer ufficiale

Nintendo ha rilasciato il secondo trailer ufficiale per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, oltre ad aver annunciato che il gioco sarà proposto al costo di 69,99 Euro, il medesimo che aveva già adottato per il primo capitolo.

Ecco una descrizione dal Nintendo eShop:

Un’epica avventura nelle terre e nei cieli di Hyrule ti aspetta in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch . L’avventura è tua da creare in un mondo alimentato dalla tua immaginazione.

In questo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild , deciderai il tuo percorso attraverso i vasti paesaggi di Hyrule e le misteriose isole che fluttuano nei vasti cieli sopra. Riuscirai a sfruttare il potere delle nuove abilità di Link per contrattaccare contro le forze malvagie che minacciano il regno?