Tokyo Broadcasting System Television ha fondato la divisione TBS Games

Tokyo Broadcasting System Television si lancia nel mondo dei videogiochi

Tokyo Broadcasting System Television, la rete televisiva broadcast giapponese, ha annunciato il suo ingresso nel mondo dei videogiochi con la sua nuova divisione TBS Games.

La società ha rilasciato anche un comunicato stampa ufficiale in cui annuncia la sua visione per il mondo del gaming, che coprirà diversi modi di giocare, non solo quelli digitali.

La nostra visione per il gaming

TBS si sta preparando a un debutto su vasta scala nel settore dei giochi utilizzando la nostra arma definitiva: il potere della creazione di contenuti. Non siamo un’azienda che produce solo buona TV. Vogliamo creare delle esperienze. Offriremo le esperienze di gioco più impressionanti attraverso consumer, mobile, PC, arcade, carte, giochi da tavolo e altri tipi di gioco per soddisfare al meglio i nostri clienti. Come con altri famosi personaggi dei videogiochi, miriamo a trasformare le nostre IP originali in nomi familiari attraverso la creazione di giochi che arricchiscono la vita dei giocatori di tutto il mondo.

Come si intuisce dalle ultime righe, l’azienda non si limiterà al territorio giapponese, ma punta a por5are le sue proprietà a livello globale.

Fonte: Gematsu