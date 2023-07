The Legend of Heroes: Trails into Reverie è disponibile su console, PC e Steam Deck

The Legend of Heroes: Trails into Reverie è finalmente disponibile in occidente

NIS America e FALCOM hanno pubblicato il trailer di lancio di The Legend of Heroes: Trails into Reverie, capitolo conclusivo della lunga saga creata dallo sviluppatore nipponico.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiornato https://t.me/TivooLifestyle.

Ecco il comunicato stampa:

Tre diverse leggende stanno per compiersi! Decidi i destini di Rean Schwarzer, Lloyd Bannings e del misterioso “C” in questo capitolo culminante della serie The Legend of Heroes. Utilizza il sistema Trails to Walk per passare da una storia all’altra di questi personaggi e dai luoghi chiave di Zemuria.

Buttati in combattimenti tattici migliorati con nuove meccaniche come lo United Front e scopri nuovi alleati e sfide nelle sale del True Reverie Corridor!

Il gioco si svolge cinque mesi dopo la fine di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV. La Special Support Section (SSS) di Crossbell guidata da Lloyd Bannings, estromette le restanti forze imperiali da Crossbell e rivendica l’indipendenza. Successivamente stanno preparando la città per la cerimonia della reindipendenza, ma una volta iniziata, viene interrotta da Rufus Albarea, ex governatore generale di Crossbell e braccio destro del defunto cancelliere Osborne che sembra essere stato liberato dalla prigione. Supera facilmente gli SSS e li costringe a ritirarsi, quindi rivendica Crossbell come suo territorio e rivela la sua intenzione di unire il mondo sotto il ramo della nazione unificata di Crossbell con lui come leader supremo.

Il gioco presenta un nuovo sistema Crossroads in cui i giocatori possono passare da tre diversi archi narrativi, ciascuno incentrato su un protagonista diverso: il leader della sezione di supporto speciale di Crossbell, Lloyd Bannings, l’istruttore di Classe VII, Rean Schwarzer, e il personaggio mascherato ” C”. Sono presenti più di 50 personaggi giocabili.

Il gioco è disponibile su Nintendo Switch, PS4, PS5 e PC. Il gioco inoltre ha già ottenuto la certificazione di compatibilità con Steam Deck.