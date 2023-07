Mortal Kombat 1: Smoke e Rain nel roster, nuovo trailer

Svelati due nuovi lottatori per Mortal Kombat 1

Warner Bros. Games ha annunciato che Smoke e Rain sono i nuovi personaggi che si uniscono alla schiera dei lottatori disponibili di Mortal Kombat 1, l’ultimo capitolo dell’acclamato franchise di videogiochi sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios.

Il video del nuovo trailer è incentrato sugli sforzi di Scorpion e Sub-Zero di realizzare gli scopi del Lin Kuei nel nuovo universo Mortal Kombat di Liu Kang e presenta Smoke, un altro membro dell’antico clan di guerrieri con una particolare competenza nella furtività e nella magia pratica. Profondamente legato a Scorpion e Sub-Zero, Smoke ha fatto propria la missione del clan e si unisce ai confratelli del Lin Kuei per difendere il Regno della Terra. Il trailer offre inoltre un primo sguardo a Rain, l’alto mago del Regno Esterno che ha affinato la propria abilità con la magia acquatica fino a renderla un’arma letale. Ora spera di scoprire gli incantesimi più potenti e oscuri del Regno.

L’uscita di Mortal Kombat 1 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store) è prevista per il 19 settembre 2023. In tutti i preordini di Mortal Kombat 1 sarà incluso Shang Tsung come personaggio giocabile e chi preordinerà il gioco per PlayStation 5 o Xbox Series X|S riceverà anche l’accesso alla beta di Mortal Kombat 1, disponibile ad agosto.