Exoprimal: annunciata la roadmap dei contenuti post-lancio

Annunciata la roadmap di Exoprimal

Mancano pochi giorni al lancio di Exoprimal e oggi Capcom, durante una speciale presentazione, ha condiviso nuovi dettagli sul gioco d’azione a squadre.

Presentato dal Director Takuro Hiraoka, l’Exoprimal Showcase ha permesso di dare un’occhiata a tutto ciò che attende gli Exofighter quando il gioco arriverà il 14 luglio 2023. L’evento digitale ha offerto un’anticipazione dei prossimi aggiornamenti stagionali, che includono una nuova modalità, varianti Alpha e Beta delle Exocorazze, crossover con Monster Hunter™ e Street Fighter™ 6 e altro ancora. Hiraoka ha anche introdotto la funzione “Final Mission Selection” per la modalità principale, Dino Survival. Questa opzione offre la possibilità di scegliere tra player-versus-player (PvP), player-versus-environment (PvE) e partite casuali.

Final Mission Options

Al lancio di Exoprimal questa settimana, la modalità Dino Survival includerà un’opzione “Final Mission Selection” che offre ai giocatori tre opzioni di matchmaking: PvP, PvE e casuale. Nelle partite PvP, due squadre rivali di Exofighter si affrontano in un testa a testa al termine dei match. In questo modo si decide quale squadra vince e qual è quella che viene data in pasto ai raptor! Invece, il PvE è tutto incentrato sulla velocità. Queste missioni generalmente non prevedono il PvP diretto. Invece, la squadra che completa per prima tutti gli obiettivi avrà il permesso di sopravvivere.

Esiste anche un’opzione casuale, che offre ai più avventurosi un piccolo bonus di esperienza. Gli Exofighter sono anche liberi di cambiare le loro impostazioni di preferenza e di mischiare le cose in qualsiasi momento.

Roadmap Post-Lancio

Capcom supporterà Exoprimal con aggiornamenti stagionali che introducono nuove importanti funzionalità e la presentazione di oggi ha condiviso un assaggio dei contenuti che i fan potranno ritrovare nei prossimi mesi.

La Stagione 1 inizierà questo venerdì, in concomitanza con il lancio del gioco, e inaugurerà una nuova modalità di gioco due settimane dopo, il 28 luglio 2023. Savage Gauntlet è un’esperienza co-op che sfida squadre di cinque giocatori con missioni PvE a fine partita che ruotano settimanalmente e possono essere rigiocate per ottenere posizioni e ricompense più elevate. Poi, il 17 agosto 2023, sarà disponibile il primo importante aggiornamento di Exoprimal, introducendo 10 Exocorazze in variante Alpha nel roster in una sola volta. Questi modelli alternativi sono dotati di armi completamente diverse dalle loro controparti standard, presentando nuovi modi per divertirsi sia con Dino Survival che con Savage Gauntlet.

La Stagione 2 prenderà il via a metà ottobre 2023 e conterrà il prossimo aggiornamento del titolo, che include la collaborazione con Street Fighter 6, già annunciata il mese scorso. I giocatori potranno contare anche su altre aggiunte, tra cui una nuova mappa e una missione finale, oltre a più rig e moduli.

Nel gennaio 2024, la Stagione 3 vedrà l’armeria espandersi ancora una volta con le Exocorazze in variante Beta. Oltre a questi nuovi set di armature, questo aggiornamento evocherà un nuovo nemico da combattere, il Neo Triceratopo. È in cantiere anche una collaborazione con la serie Monster Hunter, che verrà lanciata come parte della Stagione 3.