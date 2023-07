Clock Tower: annunciata la remaster dello storico aurvival horror, per la prima volta in Europa

Clock Tower tornerà con una remaster il prossimo anno

Gli editori WayForward e Limited Run Games hanno annunciato una versione migliorata dello storico Clock Tower, survival horror pubblicato originariamente su Super Famicon. Il titolo arriverà il prossimo anno su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Steam).

Verrà lanciato all’inizio del 2024 con supporto per le lingue inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. Si tratta della prima volta che il gioco varcherà ufficialmente le porte del mercato nipponico per arrivare ufficialmente in Europa e Nord America. In passato il titolo aveva già ricevuto diverse traduzioni amatoriali da parte dei fan.

Originariamente pubblicato su Super Famicom nel 1995 in Giappone, Clock Tower intrappola i giocatori negli inquietanti confini del maniero della famiglia Barrows, dove saranno inseguiti da Scissorman, uno psicopatico omicida armato di cesoie. Nei panni dell’orfana adolescente Jennifer Simpson, i giocatori useranno un’interfaccia punta e clicca per esplorare la villa e perlustrare ogni angolo inquietante per trovare oggetti, rivelare segreti e scoprire modi per sopravvivere agli assalti di Scissorman. Senza alcuna capacità offensiva, Jennifer deve fare affidamento sul suo ingegno e intraprendenza se ha qualche speranza di salvarsi la vita e guadagnare uno dei molteplici finali del gioco. Un’atmosfera tesa, effetti sonori agghiaccianti, animazioni 2D dettagliate ed elementi casuali per massimizzare la rigiocabilità dimostrano perché Clock Tower è considerato un rivoluzionario pioniere nel genere horror di sopravvivenza.

Sfruttando la potenza del Carbon Engine di Limited Run Games, questa nuova edizione di Clock Tower conserva il gameplay, la grafica e il suono autentici della versione originale, aggiungendo anche funzionalità e miglioramenti moderni. Questi includono una nuova sigla vocale eseguita da Mary McGlynn (serie Silent Hill), una nuova apertura animata, filmati animati prima e dopo il gioco, una galleria d’arte bonus, illustrazioni di bordo, stati di salvataggio, opzioni in più lingue e altro ancora.

Clock Tower sarà pubblicato digitalmente in Nord America ed Europa da WayForward, seguito da una versione fisica che sarà offerta su piattaforme selezionate da Limited Run Games. Ulteriori dettagli, comprese le informazioni sulla finestra di preordine fisica, saranno annunciati in un secondo momento.