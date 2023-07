Jurassic Park Classic Game Collection in arrivo su console e PC

In arrivo una collection di Jurassic Park su console e PC

Limited Run Games ha annunciato Jurassic Park Classic Games Collection per PlayStation 5, Xbox Series , PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Steam). I preordini per le edizioni fisiche inizieranno il 1 settembre e termineranno il 15 ottobre tramite Limited Run Games.

L’era a 8 e 16 bit dei giochi di Jurassic Park è tornata. Questa versione include una gamma di titoli classici e aggiunge nuove funzionalità, inclusi stati di salvataggio per ogni gioco, nuove mappe di gioco e varie correzioni della qualità della vita che portano questi titoli nell’era moderna dei giochi. Le aggiunte e gli extra aggiunti a questa raccolta sono attentamente curati per celebrare l’eredità del film del 1993 di Universal Pictures e Amblin Entertainment e l’amore che i team di Limited Run e Carbon condividono per il franchise di successo.

La Jurassic Park Classic Games Collection includerà i seguenti titoli preferiti dai fan, originariamente pubblicati su NES, Game Boy e SNES :

Jurassic Park

Jurassic Park Part 2: The Chaos Continue

