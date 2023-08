Liposcultura HDF in estate, sì o no? Parla il chirurgo dei vip Antonio Franco

La liposcultura è indicata oppure no in estate? E gli altri trattamenti e interventi di chirurgia estetica? A parlare è il chirurgo dei vip Antonio Franco. Con la liposcultura HDF è possibile ottenere il corpo (in particolare nelle aree come addome, fianchi, glutei, cosce, collo, schiena, braccia, polpacci, ginocchia, pettorale, seno… praticamente ovunque il paziente voglia migliorarsi) che si desidera ed è la soluzione poco invasiva e perfetta per le esigenze di modellamento del corpo, poiché grazie a tecnologie avanzate e strumenti di precisione, il sistema utilizzato in clinica è progettato per colpire le cellule adipose, distruggendo definitivamente l’adipe impossibilitando la formazione di nuove cellule adipose, con tempi di recupero minimi.

GLI INTERVENTI EVERGREEN IN ESTATE

Tantissime celebrities di Hollywood e del jet set italiano ricorrono più volte alla chirurgia estetica e al botox, ma senza strafare, per essere sempre giovanissime, attraenti e irresistibili. Altre star cedono ai ritocchi per colmare difetti o mancanze di Madre Natura con lo scopo di raggiungere la piena accettazione di sé. Sulla questione si è esposto il dottore Antonio Franco, svelando alcuni trucchi e segreti dei personaggi famosi del jet set.

«Tra gli interventi più richiesti dai Vip, personaggi famosi e non solo, ci sono la liposcultura HDF addome e fianchi, la lipoplastica e il gettonatissimo gluteo uomo e donna – rivela il medico -. Le persone comuni, almeno la maggior parte, vorrebbero sempre imitare i Vip o personaggi pubblici idealizzati nella loro ideologia estetica, quindi vengono sempre con idee mirate, copiando spesso modelli presi da Instagram, però sta a noi medici chirurghi educarli – prosegue il chirurgo dei Vip – spiegando che alcune cose sono estreme, decontestualizzate dalla morfologia di ognuno di noi. Personalmente amo l’eleganza e la naturalezza, non l’esagerazione».

Quali sono invece gli interventi più richiesti in estate? Doctor Aesthetic Franco afferma: «Sicuramente ci sono quelli che richiedono un periodo di recupero breve, come i trattamenti con iniezioni di filler o la (richiestissima) liposcultura HDF. Dipende dalle proprie esigenze o dalla necessità di intervenire in una determinata zona. Il periodo è decisamente soggettivo».

Quali sono in generale i suoi consigli per coloro che si sottopongono a interventi di chirurgia estetica sia prima che durante il periodo più caldo dell’anno? «Occorre evitare l’esposizione diretta ai raggi solari, indossare abiti comodi e leggeri e, come sempre, seguire le istruzioni del proprio medico per la cura post-operatoria».

Per quanto riguarda la liposcultura HDF, il chirurgo Antonio Franco ha spiegato sui suoi profili social che il post operatorio è molto importante e fondamentale poiché per ottenere i risultati sperati il paziente deve ascoltare attentamente e perfettamente il medico, mettendo in pratica tutti gli step indicati.

