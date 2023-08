Red Dead Redemption arriva su PS4 e Nintendo Switch, è ufficiale!

Red Dead Redemption arriverà a breve su PlayStation 4 e Switch

Dopo le indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale: Red Dead Redemption arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch!

Rockstar Games ha annunciato che pubblicherà il gioco sulle due piattaforme il 17 agosto in formato digitale, a cui seguirà la pubblicazione in formato fisico il 13 ottobre. Non è prevista una versione Xbox dato che il gioco originale per Xbox 360 pubblicato nel 2010 è già retrocompatibile con Xbox One, One X e Xbox Series X/S, con supporto al 4K.

Il pacchetto includerà tutti i DLC pubblicati in passato, inclusa l’espansione “Undead Nightmare”.