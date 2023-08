Street Fighter 6: annunciata la collaborazione con Teenage Mutant Ninja Turtles

Le Teenage Mutant Ninja Turtles arriveranno in Street Fighter 6

Capcom ha annunciato il contenuto scaricabile di Street Fighter 6, il personaggio AKI e una collaborazione con Teenage Mutant Ninja Turtles di Nickelodeon . AKI uscirà questo autunno, ma la collaborazione con Teenage Mutant Ninja Turtle prenderà il via già dall’8 agosto.

La collaborazione con Teenage Mutant Ninja Turtles include equipaggiamento, emote, titoli, timbri, sfondi per dispositivi di gioco, cornici della fotocamera in modalità foto e la possibilità di trasformare il tuo avatar personalizzato del World Tour e del Battle Hub in una delle tartarughe.

Ecco una descrizione:

A partire dall’8 agosto 2023, i giocatori di Street Fighter 6 potranno dare uno stile ai propri avatar personalizzati con il nuovo equipaggiamento e le emote di Teenage Mutant Ninja Turtles , applicare nuovi titoli divertenti, inviare timbri di Teenage Mutant Ninja Turtles alla chat, personalizzare il proprio dispositivo mobile di gioco carta da parati e cornici della fotocamera, e persino trasformare il loro avatar personalizzato Tour mondiale e Battle Hub nella loro Tartaruga preferita! Tre alti! Evo ha anche segnato l’avvincente debutto del misterioso AKI, che presto sarà il ventesimo personaggio giocabile di Street Fighter 6 , con il suo primo filmato in-game dalla modalità World Tour per giocatore singolo come pungiglione a sorpresa per la folla. AKI uscirà nell’autunno 2023 e avremo molto altro da condividere su di lei in un secondo momento.

Prima di lasciarvi ai due trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una dettagliata recensione di Street Fighter 6.