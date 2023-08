Star Wars: Jedi Survivor – annunciate le versioni PlayStation 4 e Xbox One

Star Wars: Jedi Survivor arriverà su altre piattaforme

Arrivato lo scorso aprile su Xbox Series, PC e PlayStation 5, Star Wars: Jedi Survivor è stato senza dubbio un gran successo commerciale, al netto dei problemi tecnici che hanno destato non poche critche e polemiche sul web.

Electronic Arts ha annunciato, durante la sua ultima call con gli investitori, che Respawn ha messo in cantiere le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Star Wars: Jedi Survivor. Queste versioni sono ancora nelle prime fasi di sviluppo e manca una data di lancio effettiva.

L’annuncio sembra un po’ contraddire quello che il game director Stig Asmussen ha dichiarato a Play Magazine lo scorso febbraio. In quell’intervista il director affermò che Respawn stava saltando PS4/Xbox One in modo che la società potesse sfruttare appieno i processori e la memoria superiori di PS5 e Xbox Series X|S rispetto a PS4 e Xbox One. L’obiettivo era quello di puntare alla miglior esperienza possibile sfruttando tutti gli strumenti forniti dagli hardware di nuova generazione.

Fonte: Gamespot