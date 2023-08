Annunciato Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

THQ e lo sviluppatore Black Forest Games hanno presentato ufficialmente Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, un nuovo videogioco basato sul fumetto “The Last Ronin” delle Teenage Mutant Ninja Turtles e che arriverà su PlayStation 5, Xbox Series e PC.

La descrizione del gioco recita:

Chi è l’ultimo Ronin? In una New York City del futuro devastata dalla battaglia, un’unica tartaruga sopravvissuta si imbarca in una missione apparentemente senza speranza per cercare giustizia per la famiglia che ha perso. Dalle menti dei creatori di Teenage Mutant Ninja Turtles e basato sull’evento a fumetti più venduto di Eastman, Waltz, Bishop, Delgado e i fratelli Escorza: l’adattamento videoludico ufficiale di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.