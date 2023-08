Annunciato Megami Ibunroku Persona: Ikū no Tō Hen per Switch e PC

G-Mode Archives ha annunciato ufficialmente che porterà su Nintendo Switch e PC una conversione di Megami Ibunroku Persona: Ikū no Tō Hen (Alternate Goddess Tale Persona: Otherworld Tower Chapter), che è essenzialmente uno spin-offf/sequel del primo storico Shin Megami Tensei: Persona pubblicato su Playstation 1.

Il gioco, uscito nel 2006, è stato frutto di una collaborazione tra Bbmf e ATLUS e aveva lo scopo di portare l’essenza del gameplay originale del primo Persona sui cellulari di fascia alta di quel periodo. Il titolo difatti mantiene buona parte della sua struttura originale, con un gameplay da dungeon crawler e la possibilità di negoziare con i demoni per reclutarli.

Questa la storia del gioco:

Dopo la battaglia nell’edificio SEBEC, il sistema DEVA trasporta il gruppo del protagonista in un mondo parallelo. Il protagonista , Maki Sonomura , e Mark si risvegliano e scoprono di essere stati separati dagli altri. Tuttavia, Igor e la Velvet Roomsono collegati anche a questo spazio. Secondo Igor, per sfuggire a questa dimensione alternativa, dovranno riunire una sfera e i loro compagni e viaggiare fino alla cima della torre per azionare il dispositivo di transizione spaziale. Incontrano una ragazza che sta anche lei cercando di scappare usando il dispositivo in cima alla torre. Viaggiano con lei mentre salgono sulla torre e si riuniscono con i loro amici. In alto, la ragazza si rivela un demone che vuole fuggire nel mondo umano.