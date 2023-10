Mortal Kombat 1: un sanguinoso trailer presenta Omni-Man da INVINCIBLE

Omni-Man arriva finalmente in Mortal Kombat 1

Durante il New York Comic-Con, NetherRealm ha svelato il primo trailer di Omni-Man proveniente dalla serie animata INVINCIBLE, il primo lottatore DLC di Mortal Kombat 1, previsto per novembre 2023.

Il nuovo video mostra anche uno scorcio di Tremor, un contenuto scaricabile Kameo Fighter che può assistere durante le partite con una serie di mosse di supporto e sarà disponibile come parte del Kombat Pack. Anche questo personaggio sarà disponibile a novembre 2023.

Il Kombat Pack di Mortal Kombat 1 include una skin personaggio per Johnny Cage con la voce e le sembianze dell’attore e artista marziale Jean-Claude Van Damme (disponibile ora); tre nuovi personaggi giocabili di Mortal Kombat: Quan Chi (inverno 2023/2024), Ermac (primavera 2024), Takeda Takahashi (estate 2024); tre nuovi combattenti ospiti giocabili: Omni-Man (novembre 2023), Peacemaker basato sul film The Suicide Squad della DC e la serie Peacemaker su Max (inverno 2023/2024), Homelander basato sulla serie televisiva The Boys (primavera 2024); accesso anticipato di una settimana a tutti i personaggi giocabili; e cinque nuovi Kameo Fighters—Tremor (novembre 2023), insieme a Ferra, Janet Cage, Khameleon e Mavado (date di uscita ancora da annunciare).