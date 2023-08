Annunciato Little Nightmare III, in arrivo nel 2024

Annunciato Little Nightmare III

Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciato oggi il nuovo capitolo nel franchise di Little Nightmares. Sviluppato da Supermassive Games, Little Nightmares III sarà disponibile nel 2024 per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per la prima volta nella serie, i giocatori potranno affrontare gli incubi della propria infanzia con un amico: il titolo, infatti, sarà giocabile in modalità co-op online, permettendo così di vestire i panni di uno dei 2 nuovi personaggi, Low o Alone, in questo spaventoso mondo. Little Nightmares III sarà anche giocabile in single player con la IA che controlla il secondo personaggio.

In Little Nightmares III, i giocatori seguiranno il viaggio di Low e Alone, due amici alla ricerca di un modo per lasciare il Nulla. Viaggeranno attraverso la Spirale, un mondo pieno di minacce pericolose come il “Monster Baby” nella Necropoli. Ogni personaggio porta con sé un oggetto speciale – arco e freccia per Low, una chiave inglese per Alone, che useranno per risolvere puzzle e aiutarsi nella propria avventura.

Annunciato il podcast di Little Nightmare

Il mondo di Little Nightmares è in continua espansione e Bandai Namco Europe ha anche annunciato Il Suono degli Incubi, un nuovo podcast composto da 6 episodi. Le prime due puntate sono già disponibili! Il podcast segue la storia di Nessi, una giovane ragazza che è ricoverata nell’IPC (Istituto Psichiatrico delle Contee) per cercare di affrontare i suoi incubi che peggiorano di giorno in giorno. Nessi è sotto le cure di Otto, il Dottore, un uomo che ha dedicato la propria vita ad aiutare i bambini. Col passare delle sessioni, il passato di Otto e gli incubi di Nessi sembrano destinati a incrociarsi.

Il primo episodio

Il secondo episodio