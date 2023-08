Star Wars: Dark Forces tornerà con una remaster in HD, il primo trailer

Star Wars: Dark Force torna con una remaster in HD

Nightdive Studios ha annunciato Star Wars: Dark Forces Remaster per PlayStation 5, Xbox Series. PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Steam). Una data di uscita sarà annunciata più avanti nel 2023.

Star Wars: Dark Forces è uno sparatutto in prima persona di Star Wars lanciato per la prima volta per MS-DOS il 28 febbraio 1995, seguito da PlayStation il 30 novembre 1996.

La versione rimasterizzata girerà sul motore KEX di Nightdive Studios e supporta una risoluzione fino a 4K a 120 fotogrammi al secondo, oltre a funzionalità di rendering 3D avanzato, supporto per gamepad moderno, trofei e obiettivi e altre novità che saranno illustrate più avanti.

Al centro della storia di Dark Forces, non più canonico nell’universo attuale di Star Wars, il protagonista è Kyle Katarn, un mercenario assoldato dall’Alleanza Ribelle.