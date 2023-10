PlayStation 5: svelato il redesign della console, prezzi e data di uscita

Il prezzo di vendita consigliato per il nuovo modello PS5 è il seguente cominciando con l’uscita a Novembre presso i rivenditori partecipanti.

Stati Uniti. PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – $499.99 PS5 Digital Edition – $449.99



Europa PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – 549.99 € PS5 Digital Edition – 449.99 €

Regno Unito PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – 479.99 £ PS5 Digital Edition – 389.99 £

Giappone PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – 66,980¥ (tasse incluse) PS5 Digital Edition – 59,980¥ (tasse incluse)



Con il nuovo modello PS5 sarà incluso uno stand orizzontale. Inoltre, un nuovo stand verticale compatibile con tutti i modelli PS5 sarà venduto separatamente al prezzo di 29.99€.

Una varietà di colori per la cover del nuovo modello della console PS5 sarà disponibile a partire verso l’inizio del 2024, compresa la colorazione Black completamente opaca e i colori della Deep Earth Collection in Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver. I prezzi per le cover della console PS5 partiranno da 54.99 €. In futuro saranno disponibili colori aggiuntivi.