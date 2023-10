TEKKEN 6 e SoulCalibur: Broken Destiny arriveranno a breve su PS4 e PS5

TEKKEN 6 e Soulcalibur: Broken Destiny tornano sulle attuali console

Nello svelare la lista dei giochi che arriveranno il 17 ottobre nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, è stato confermato il ritorno di due classici provenienti dall’era PlayStation Portable.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiornato https://t.me/TivooLifestyle.

Nello specifico parliamo della conversione portatile di TEKKEN 6 e di Soulcalibur: Broken Destiny, quest’ultimo pubblicato nel 2009 in esclusiva per PSP.

I due giochi potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus Premium su PS4 e PS5. Non è chiaro al momento se potranno essere acquistati anche singolarmente.

TEKKEN 6 (PSP)

Affronta avversari difficili in ampi livelli interattivi. Personalizza il tuo personaggio preferito, equipaggiando oggetti con un impatto diretto sul gameplay. La pratica e la pazienza ti rendono perfetto mentre affini le tue combo e cerchi di vincere il torneo.

Soulcalibur: Broken Destiny

Impugna enormi lame, esegui manovre ad alta quota ed esercita pressione per distruggere i rivali o buttarli fuori dal ring. Le modalità Tuffati includono Gauntlet basato sulla trama, Prove impegnative, Allenamento e altro ancora.

Ricordiamo inoltre che Soulcalibur: Broken Destiny vanta come lottatore guest star il personaggio di Kratos, proveniente dalla serie di God of War.