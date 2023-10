Marvel’s Spider-Man 2: il New Game Plus non sarà disponibile al lancio

Quando Marvel’s Spider-Man 2 arriverà sul mercato il 20 ottobre, i giocatori dovranno fare a meno di due feature molto apprezzate: il New Game+ e il Replay delle missioni della campagna.

Uno sviluppatore di Insomniac Games ha infatti confermato sui suoi profili social che la nuova avventura dedicata all’arrampicamuri riceverà queste feature con una patch post-lancio a cui il team sta lavorando.

James Stevenson di Insomniac Games ha dichiarato:

Stiamo lavorando ad un update per implementare queste feature, ma non ci saranno al day one.

No – we’re working on an update for those features but they won’t be in Day 1

— James Stevenson (@JamesStevenson) October 17, 2023