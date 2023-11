Silent Hill 2: il remake avrà una campagna sulle origini di Pyramid Head

Con un leak diffuso direttamente da BestBuy con l’apertura dei preordini del remake di Silent Hill 2, emerge che il gioco di Bloober Team non si limiterà a riproporre la storia originale, ma espanderà anche la mitologia del suo universo con una campagna inedita dedicata alle origini dell’iconico mostro Pyramid Head.

Ecco quanto recita la descrizione diffusa dalla nota catena americana:

Ovviamente per chi ha già giocato la versione originale di Silent Hill, consapevole di ciò che si cela dietro alla figura ell’iconico mostro, la presenza di una campagna dedicata alle sue origini desta indubbiamente una certa curiosità, ma anche qualche stranezza..

Best Buy lists some additional product details for Bloober's 'Silent Hill 2 Remake' including a new playable origin story for Pyramid Head

"Fan favourite character, Pyramid Head, makes a return along with a special origin story for fans to play through"https://t.co/1xCRpH1A1S pic.twitter.com/4ehZFpTnnq

— Knoebel (@Knoebelbroet) November 4, 2023