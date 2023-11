Lies of P: annunciata una grande patch di bilanciamento per novembre

In arrivo una grande patch di bilanciamento per Lies of P

L’editore Neowiz e lo sviluppatore Round8 Studio rilasceranno una patch di bilanciamento per Lies of P (qui la nostra recensione) nel mese di novembre.

L’annuncio è arrivato con un video messaggio da parte del director Choi. Inoltre, le aziende hanno presentato il primo concept art per i prossimi contenuti scaricabili.

L’aggiornamento, previsto per novembre, apporta modifiche significative al bilanciamento delle armi e dei personaggi, nonché modifiche alla qualità della vita per alleviare la difficoltà nelle prime fasi del gioco. Per dimostrare la gratitudine degli sviluppatori, i giocatori riceveranno anche un nuovo outfit, insieme a una nuova funzionalità per equipaggiare occhiali e cappelli separatamente per una libertà ancora maggiore nella personalizzazione del personaggio.

Come ulteriore sorpresa per i giocatori, Choi fornisce una breve anteprima dei prossimi contenuti di gioco per Lies of P attraverso schizzi mai visti prima che anticipano una piccola parte del contenuto che sarà disponibile nel DLC.

Maggiori informazioni, incluse le note complete sulla patch e i dettagli sui nuovi contenuti scaricabili, saranno disponibili prossimamente.

A seguire i primi concept art dei prossimi DLC: