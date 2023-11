Invincible Presents: Atom Eve gratis per gli abbonati Amazon Prime

Il videogioco spin-off di Invincible sarà gratis per gli abbonati Prime

Amazon ha annunciato una nuova iniziativa promozionale pensata per spingere anche la nuova stagione della serie animata Invincible.

Nello specifico, gli abbonati ad Amazon Prime potranno riscattare gratuitamente il videogioco Invincible Presents: Atom Eve, in uscita proprio il 14 novembre 2023.

Il gioco, che sarà disponibile solo su PC e Epic Games Store; sarà riscattabile solo per la prima settimana. Una volta riscattato il gioco (in versione Epic Games Store) resterà vostro per sempre.

Invincible Presents: Atom Eve è un GDR fuso con una visual novel che racconta una storia originale con protagonista Atom Eve, aka Samantha Eve Wilkins, una dei principali comprimari nella serie di Invincible.