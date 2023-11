Annunciato The Last of Us Parte 2: Remastered per PlayStation 5

The Last of Us Parte 2 torna su PlayStation 5 con una nuova versione

Sony Interatctive Entertainment ha annunciato ufficialmente l’arrivo di The Last of Us Parte 2: Remastered, una nuova versione del gioco originariamente uscito su PlayStation 4 e che debutterà dal 19 gennaio 2024 in forma nativa su PlayStation 5.

I possessori della versione PS4 potranno effettuare l’upgrade alla versione PS5 pagando un contributo di 10 euro.

Miglioramenti nativi di PlayStation 5

Realizzato per la console PlayStation 5, The Last of Us Part II Remastered migliora il gioco originale per PlayStation 4 in modi prima impensabili, tra cui:

Una serie di miglioramenti grafici danno vita a un mondo bellissimo ma pericoloso.

Le prestazioni visive ora vengono visualizzate a 4K in modalità Fidelity.

I tempi di caricamento migliorati ti consentono di entrare più rapidamente nell’azione .

Integrazione completa del controller wireless DualSense.

No Return: una modalità di sopravvivenza in stile Rogue

Vivi il profondo combattimento di The Last of Us Part II attraverso una modalità completamente nuova! Sopravvivi il più a lungo possibile in ogni corsa, mentre scegli il tuo percorso attraverso una serie di incontri casuali. Gioca nei panni di una serie di diversi personaggi sbloccabili, alcuni mai giocabili prima nel franchise di The Last of Us , ognuno con caratteristiche di gioco uniche. La varietà di sfide presenta nemici diversi e luoghi memorabili della Parte II , che culminano in intense battaglie contro i boss.

Nuovi modi di giocare

Immergiti più a fondo in questa amata avventura e scopri come è stato creato il gioco originale.

Lost Levels ti consente di esplorare le versioni di sviluppo iniziale di tre nuovi livelli non visti nell’originale.

Goditi ore di nuovi commenti degli sviluppatori per ascoltare approfondimenti sullo sviluppo della Parte II mentre provi il gioco.

Vivi al massimo il tuo potenziale musicale con Guitar Free Play, che include nuovi strumenti sbloccabili, oppure affronta la nuova modalità Speedrun e pubblica i tuoi tempi migliori.

Alla suite di funzionalità di accessibilità della Parte II sono stati aggiunti anche l’audio descrittivo e il parlato con le vibrazioni .

The Last of Us Part II Remastered presenta anche nuovissime skin sbloccabili per personaggi e armi che i giocatori possono utilizzare sia per Ellie che per Abby.

Guitar Free Play Mode

Per coloro che hanno già giocato a The Last of Us Part II , sappiamo che le sezioni incluse con una chitarra suonabile erano le preferite di molti, e voi, rockstar in ascesa, ci avete impressionato con le vostre performance. Quindi abbiamo introdotto una nuova modalità Guitar Free Play, che ti permetterà di strimpellare le corde su una serie di strumenti sbloccabili, utilizzare pedali audio FX per modulare la tua performance e giocare nei panni di personaggi diversi in diverse posizioni del gioco per personalizzare l’atmosfera e la sensazione del tuo set.

Nuove opzioni di accessibilità