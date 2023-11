UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi, il videogioco prodotto da Microids e bastato sull’iconico robot giapponese, è disponibile da oggi sul mercato per tutte le piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, PC e Switch.

Questa la descrizione del titolo:

Esplora una nuova dimensione dove le iconiche bestie di Vega, come Dam Dam e Gorgon, prendono vita come mai prima d’ora. Immergiti in un universo ricco e variegato e cogli l’opportunità di approfondire la tua conoscenza delle numerose sfaccettature del gioco. Padroneggia il TFO di Alcor, scopri la potenza del Disco Spaziale e il dinamismo del pugno rotante. Ogni elemento è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e indimenticabile, che promette ore di intensa avventura ed esplorazione. Preparati a un viaggio epico in cui ogni minimo dettaglio è stato progettato per stupire ed evocare ricordi indimenticabili. UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi è disponibile da oggi solo in digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Le versioni fisiche per PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S saranno disponibili il 30 novembre 2023, mentre le versioni digitali per PlayStation 4 e Xbox One a breve. La versione per Nintendo Switch sarà invece disponibile nel 2024.