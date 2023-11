Valve annuncia Steam Deck OLED

Valve ha svelato ufficialmente una nuova versione di Steam Deck

A circa un anno esatto dall’uscita, Valve ha deciso di annunciare e contestualmente lanciare sul mercato una nuova versione della sua console portatile, Steam Deck.

Il nuovo modello, che rappresenta un significativo upgrade del modello originale, porta il nome di Steam Deck OLED e sarà disponibile sul mercato dal 16 novembre 2023 in due versioni.

Il modello OLED sarà disponibile in due configurazioni di archiviazione: 512 GB e 1 TB, che costeranno rispettivamente 569 Euro e 679 Euro. E proprio come il suo predecessore, Steam Deck OLED include uno slot per schede microSD.