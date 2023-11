Warner Bros. trasformerà i suoi franchise in giochi live-service

Warner Bros. Games sposterà i suoi obiettivi sulla produzione di giochi live-service

Nell’ambito della sua ultima conferenza sugli utili, il CEO di Warner Bros. David Zaslav ha delineato i piani dell’azienda per trasformare i suoi più grandi franchise videoludici dalle tradizionali versioni per console e PC in giochi live-service “sempre attivi”.

Zaslav ha fatto questi commenti durante il suo discorso di apertura agli investitori, in cui si riferiva a molti dei franchise della società – Game of Thrones, Harry Potter, Batman e Mortal Kombat – come proprietà dal valore di 1 miliardo di dollari.

Il CEO inoltre ha svelato che Mortal Kombat 1 (qui la nostra recensione) di NetherRealm ha venduto quasi 3 milioni di copie dal suo lancio a metà settembre di quest’anno.

Il nostro obiettivo è trasformare i nostri più grandi franchise da quelli basati principalmente su console e PC con programmi di rilascio di tre-quattro anni per includere sempre più gameplay attraverso servizi live, multipiattaforma ed estensioni free-to-play, con l’obiettivo di avere più giocatori che trascorrono più tempo su più piattaforme. In definitiva, vogliamo promuovere il coinvolgimento e la monetizzazione su cicli più lunghi e a livelli più alti. Attualmente siamo in fase di sviluppo e vediamo significative opportunità per generare maggiori ricavi post-acquisto.

Nell’ambito console e PC, Suicide Squad: Kill The Justice League di Rocksteady sembra essere il primo serio tentativo della Warner Bros. di introdurre elementi live-service in un gioco Tripla A. Tuttavia, un’estesa presentazione del gameplay avvenuta lo scorso marzo è stata accolta molto negativamente dai fan, proprio per la natura live-service del prodotto.

Lo stesso Mortal Kombat 1 è stato pensato con elementi da gioco live-service, con la classica valuta in game e quella Premium acquistabile con denaro reale. La modalità Invasioni invece ricalca la classica struttura stagionale, con contenuti nuovi proposti periodicamente a rotazione.

