“E’ un meraviglioso Natale!” Bianca Guaccero introduce il cinema di Natale su Rai due

Bianca Guaccero sarà la madrina d’eccezione di “E’ un meraviglioso Natale!”. Su Rai2 cinque pomeriggi all’insegna dello spirito Natalizio: introdotti da Bianca Guaccero, in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre dalle ore 14.00.

Storie inedite e romantiche in un’atmosfera magica che si vive solo una volta all’anno, film mai visti, in PRIMA VISIONE ASSOLUTA scelti tra 100 film natalizi (i migliori) della produzione americana 2018.

Questi in ordine cronologico i titoli:

Lunedì 23 dicembre

Ore 14.00 – NATALE A EVERGREEN – LA LETTERA PERDUTA (Christmas in Evergreeen – Letters to Santa) 1^ TV assoluta

con Jill Wagner, Mark Deklin, Holly Robinson Peete

Lisa Palmer, giovane e rampante interior designer, con il pallino delle decorazioni natalizie, decide di passare il Natale nella piccola cittadina dov’è nata e che ha lasciato quando era molto piccola: Evergreen. Poco prima di arrivare in città, incontra sulla strada Kevin Miller in panne con il vecchio furgone che ha in prestito.

I due si rincontrano poi in città in varie situazioni, finchè finiscono per collaborare nel mettere a posto il vecchio emporio della città pieno di ricordi per tutti, che dopo la morte della proprietaria, Daisy, è in stato di abbandono, per provare a venderlo rapidamente. Kevin che normalmente si occupa di ristrutturazioni sa cosa fare e Lisa ha molto gusto ed esperienza.

Sistemando il negozio viene fuori una vecchia lettera scritta a Babbo Natale molti anni prima da un misterioso K. Miller che tutti identificano con Kevin.

Nella lettera viene espresso il desiderio che il Natale ad Evergreen torni ad essere quello di una volta con tutte le sue tradizioni. Così tutta la comunità si impegna a ripristinarle nel tentativo di rendere più appetibile il negozio. Alla fine lo stile di vita di Evergreen, i ricordi di bambina e l’amore per Kevin convincono Lisa a comprare lei il negozio di Daisy e a rimanere a Evergreen a vivere e lavorare con Kevin.

Ore 15.30

LA MIA FAVOLA DI NATALE (My Christmas Prince) 1^ TV assoluta

con Alexis Knapp, Callum Alexander, Pamela Sue Martin

Alex sorprende la fidanzata Samantha andando a trovarla a Natale a Maple Falls, la piccola città dove è nata. Qui conoscerà tutta la sua famiglia e le tradizioni natalizie di una città di provincia americana, ma si scoprirà il suo segreto più grande, e cioè che è il principe della Madelvia. La sua famiglia reale inizialmente si oppone alla relazione in quanto preferirebbe che lui sposasse una baronessa di lignaggio reale, ma quando capisce che Alex è veramente innamorato di Samantha, accetta la relazione.

Martedì 24 dicembre

Ore 14.00

LA DOLCE LUCE DEL NATALE (Christmas Bells are Ringing) 1^ TV assoluta

con Emilie Ullerup, Josh Kelly, Mark Humphrey

Sam, fotografa freelance di un’importante società pubblicitaria, deve realizzare un servizio fotografico sul Natale dal quale dipende la sua assunzione a tempo indeterminato nello staff dell’azienda. Per trovare le giuste “luci di Natale” decide di tornare nella cittadina dove ha passato l’infanzia. Proprio nella piccola città incontra il suo vecchio amico Mike. Tra i due, da ragazzi, c’era stato un bacio alla fine delle vacanze estive che però non ha avuto seguito. Trovandosi nuovamente nella stessa cittadina Sam e Mike si innamoreranno di nuovo.

Ore 15.30

PAGINE D’AMORE A NATALE (Hope at Christmas) 1^ TV assoluta

con Scottie Thompson, Ryan Pavey, Erica Tremblay,

Dovendo mettere in vendita la casa della defunta nonna, Sydney vi trascorre le vacanze di Natale ritrovando a Hopewell la cornice natalizia dell’infanzia, tra gli amici Diane e Todd, la cui figlia Sarah lega subito con la sua piccola RayAnne, il biscottificio di Marnie, e la libreria di Bea, donna straordinaria a cui è legata da sincero affetto tanto da aiutarla per il Carosello di Natale, gara tra negozi a cui quest’anno intendeva sottrarsi malgrado le galanti insistenze del Sindaco Graf, data la mole di lavoro eccessiva per la sua età.

Età che viceversa non interferisce col far da Cupìdo tra l’amica e Mac, la cui ritrosìa svanisce grazie all’infortunio di Kenny che implorandolo di sostituirlo nei panni di Babbo Natale innesca una serie di eventi tali da instillare in lei dei dubbi sul tornare a N.Y. e accettare l’allettante proposta di lavoro di Clare, dubbi poi fugati dall’erronea convinzione che lui le riservi tante attenzioni (la cena al ristorante francese servita dal solerte Christofe, l’invito al Karaoke natalizio nella Chiesa di Padre Oliver…) solo per esaudire il desiderio di RayAnne di vederla felice a Natale dopo la tristezza per il divorzio da suo padre John. Addio? No! Bea dovendo ritirarsi si accinge a vendere rassegnandosi all’assenza di acquirenti inclini a tenere in vita la libreria, senonché in extremis Sydney si propone in tale veste lasciando il mediatore Lou a bocca asciutta. Inoltre il malinteso con Mac viene chiarito, l’amore sboccia…

Mercoledì 25 dicembre

Ore 14.00

LE SCARPE MAGICHE DI NATALE (A Shoe Addict’s Christmas) 1^ TV assoluta

con Candace Cameron Bure, Jean Smart, Luke Macfarlane

Noelle, responsabile delle risorse umane resta chiusa per sbaglio all’interno del negozio dove lavora durante una bufera di neve. La ragazza incontra così Charlie, il suo angelo custode. Quest’ultima la porterà nel passato e nel futuro per farle vedere come le sue scelte sbagliate, avevano condizionato la sua vita. Noelle infatti negli ultimi anni si era preclusa di vivere a pieno la sua vita, la sua famiglia e le sue passioni. Nel frattempo incontra Jake, un vigile del fuoco, con il quale inizia ad organizzare un galà di beneficenza per la caserma, sponsorizzato dal negozio in cui lavora. Inizialmente restia, si lascia andare e grazie all’aiuto di Charlie, Noelle scopre di essere innamorata di Jake e come ultimo regalo, Charlie consente a Noelle una sbirciatina del suo futuro con Jake.

Ore 15.30

UN NATALE MOLTO BIZZARRO (A Very Nutty Christmas) 1^ TV assoluta

con Melissa Joan Hart, Barry Watson, Marissa Jaret Winokur

Kate un’indaffarata pasticcera non ha modo di godersi il Natale in quanto è carica di lavoro. Insieme alla sua amica Clara conosce Randolf Drosselmeyer, un commerciante di articoli natalizi che le regala uno Schiaccianoci di legno. Quest’ultimo prende vita e Kate, pensando fosse un inquilino al quale avesse affittato una stanza accoglie Chip in casa sua. Tra i due nasce subito una forte intesa ma quando Kate scopre che in realtà lui è un giocattolo lo allontana. Quando si accorge dell’errore lo cerca di nuovo, ma il Natale arriva e Chip torna ad essere uno Schiaccianoci di legno. La ragazza capisce che deve godersi al meglio le feste e decidere così di organizzare il pranzo di Natale con i suoi amici. Clara porta con sé anche suo nipote, arrivato dalla Germania il quale sembra ricordare in ogni cosa il suo caro Schiaccianoci.

Giovedì 26 dicembre

Ore 14.00

LO STRANO NATALE DI BLANCA SNOW (A Snow White Christmas) 1^ TV assoluta

con Michelle Randolph, Carolyn Hennesy, Liam McNeill

E‘ quasi arrivato il 25esimo compleanno di Blanca, una dolce ragazza rimasta orfana che vive con la perfida matrigna Victoria. Quest’ultima fa di tutto per escludere la ragazza dalla grande eredità del defuto padre e al fine di riuscire ad allontanarla da casa, fino al giorno del perfezionamento del testamento, decide di farla ipnotizzare per cancellarle la memoria. Solo il bacio del vero amore avrebbe potuto farle tornare i ricordi. Hunter un giovane pittore incaricato di affrescare la casa di Victoria si innamora di Blanca e grazie a lui, lei recupera i ricordi e riesce così ad avere la meglio sul piano malefico della matrigna.

Ore 15.30

QUEL PICCOLO GRANDE MIRACOLO DI NATALE (Once Upon a Christmas Miracle) 1^ TV assoluta

con Aimee Teegarden, Brett Dalton, Lolita Davidovich

Come ogni anno Heather Krueger, che sta studiando per diventare infermiera, sua sorella Ashley e i loro genitori Kathy e Bill, si recano a Chicago per le vie del centro, alla ricerca di regali per le persone più care. Le tradizioni natalizie della famiglia Krueger sono molto sentite da tutti i componenti, tanto da stilare un vero e proprio elenco in cinque punti e da scriverlo su una lavagnetta all’inizio delle festività: Natale in Michigan Ave. / Ghirlanda sulla porta d’ingresso / Eggnog da Stanton/ Scambio di biscotti coi vicini / Cena di Natale allo chalet.

E così seguiremo tutte queste cinque fasi di preparazione al Natale in una perfetta atmosfera natalizia. L’unico elemento che renderà questo Natale ‘diverso’ da tutti gli altri è che Heather scoprirà di essere gravemente malata e di necessitare di un urgente trapianto di fegato. La sua situazione è grave e le liste d’attesa per il trapianto sono molto lunghe. L’unica alternativa per riuscire a salvare Heather risulta essere così, il trapianto da un donatore vivente.

Purtroppo nessuno della famiglia e dei parenti che vivono lontano è compatibile con Heather. La ragazza vorrebbe posticipare la ricerca a dopo il Natale per non turbare l’atmosfera delle feste, ma i suoi genitori e sua sorella, temono che il tempo a disposizione sia troppo poco per riuscire a salvarla e decidono di continuare le ricerche: sua sorella apre un sito in internet, suo padre prepara dei volantini e li affigge ovunque per la città, e la madre Kathy, contatta telefonicamente tutte le persone presenti su una lunga lista che ha stilato insieme alla famiglia.

Da poco è tornato a casa un ragazzo di nome Chris che è stato nei marines e temporaneamente sta lavorando con Jack, un cugino della famiglia Krueger, al vivaio di Francoforte. Saputo del problema di Heather, benché personalmente non la conosca, Chris decide di farsi avanti e si sottopone alle analisi necessarie per verificare la compatibilità con la ragazza. Fortunatamente risulterà compatibile, verranno sottoposti con successo all’intervento e tra i due sboccerà l’amore: tra una ragazza dolce, generosa e legata alle tradizioni del Natale e il suo ‘angelo’ arrivato puntuale in quel momento così estremo, per salvarla.

Venerdì 27 dicembre

Ore 14.00

SE SCAPPO MI SPOSO A NATALE (Runaway Christmas Bride) 1^ TV assoluta

con Cindy Busby, Travis Milne, Mark Milburn

Kate e Alex si sono sposati. Non appena pronunciato il fatidico “sì”, Alex rivelerà a Kate un grande segreto che scioccherà la ragazza al punto che lascerà lo sposo e scapperà via. Andrà a rifugiarsi in montagna per dedicarsi del tempo e riflettere su tutta la situazione. Sarà proprio in montagna che conoscerà Jason, un ex campione di sci e quando si renderà conto di essersi innamorata di lui, Alex e la sua famiglia arriveranno in montagna per cercare di risolvere la situazione.

Ore 15.30

IL MIO PRINCIPE DI NATALE (Royal Christmas Ball)

con Tara Reid, Ingo Rademacher, Mira Furlan

Senza una compagna per l’imminente ballo di Natale, re Charles di Baltania, un giovane trentanovenne vedovo, decide di mettersi sulle tracce di Allison, la fidanzata americana dei tempi del college. Scopre così che Allison non si è mai sposata e ha cresciuto da sola Lily, la figlia diciassettenne il cui padre biologico potrebbe essere proprio lui.