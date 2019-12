Daniele Bossari é il “Boss del paranormal” su DMAX

Puntata dopo puntata Bossari guiderà lo spettatore in un viaggio misterioso che attraversa e indaga gli eventi paranormali che avvengono in tutto il mondo. Fenomeni inspiegabili catturati grazie a telecamere di sicurezza e smartphone, che oggi rendono disponibili testimonianze documentali, impossibili in passato. Proprio grazie alla tecnologia, che ha cambiato il modo di concepire e approcciarsi a questo tipo di eventi che superano la normale “realtà”, ogni giorno vengono caricati su internet migliaia di video che sembrano raccontare qualcosa di incredibile, che va al di là di ogni umana concezione.