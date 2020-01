Sky cinema collection dedicato al cinema di John Travolta

Su Sky arriva la John Travolta Mania: dal 13 al 19 gennaio su Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) una programmazione interamente dedicata a John Travolta, icona di Hollywood e sex symbol che ha fatto perdere la testa a milioni di ragazze negli anni 70.

John Joseph Travolta, attore, ballerino e cantante statunitense di origine italiane, è stato candidato all’Oscar® come miglior attore per “Grease – Brillantina” e per “Pulp Fiction” , ha vinto il Golden Globe come miglior attore in una commedia con “Get Shorty” ed è stato nominato anche per “Hairspray – Grasso è bello!”. Per la tv si è invece aggiudicato una nomination agli Emmy per la serie “American Crime Story”.

Tra i film proposti dal canale non possono mancare: “Grease – Brillantina” (lunedì 13 alle 21.15) con Olivia Newton-John, musical che fece decollare la carriera di Travolta e che l’attore aveva già portato a teatro, il thriller firmato Brian De Palma “Blow Out” (martedì 14 alle 21.15), “La Figlia del Generale” (mercoledì 15 alle 21.15), thriller che scava nel torbido ambiente militare con Madeleine Stowe ed il film poliziesco basato su un clamoroso caso di cronaca nera degli anni 40, “Senti chi parla” (giovedì 16 alle 21.15) intramontabile commedia con Kirstie Alley, la cui voce del bambino nella versione italiana è affidata all’inconfondibile Paolo Villaggio, “Pulp Fiction” (venerdì 17 alle 21.15), film cult del geniale Quentin Tarantino, premiato con Oscar®, Golden Globe e Palma d’oro a Cannes, in cui oltre a John Travolta troviamo Uma Thurman, Samuel L. Jackson e Bruce Willis, “Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana” (sabato 18 alle 21.15) in cui John Travolta è il leader dei dirottatori nel suo primo ruolo da cattivo e Denzel Washington il suo antagonista, “Hairspray – Grasso è bello!” (domenica 19 alle 21.15) con Travolta in versione femminile, affiancato da Michelle Pfeiffer e Christopher Walken.

Tra gli altri film che completano la collezione ci sono anche “Lonely Hearts”, con James Gandolfini, Salma Hayek e Jared Leto, “From Paris with love”, con Jonathan Rhys-Meyers e Kasia Smutniak, film ambientato a Parigi in cui spari e inseguimenti sono all’ordine del giorno per i nostri protagonisti, la biografia del celebre mafioso newyorkese “Gotti – Il primo padrino” e l’action movie, ambientato nel mondo delle corse automobilistiche, “Trading Paint – Oltre la leggenda “con Michael Madsen.

I titoli sono anche disponibili on demand su Sky e NOW TV nella collezione John Travolta.