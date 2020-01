Paramount Network celebra il Blue Monday con alcune pellicole romantiche ma anche tristi

Il Blue Monday sembra ormai essere il giorno più triste dell’anno e ricorre anche quest’anno in data lunedi 20 gennaio 2020, per l’occasione Paramount Network, canale tutto cinema e serie tv che si trova al numero 27 del digitale terrestre e Tivùsat propone una serie di titoli per rattristarsi al meglio davanti la tv.

Si parte martedì 21 gennaio, alle 21.10, con Mystic Pizza, film di Donald Petrie, con una splendida e giovanissima Julia Roberts, assoluta protagonista di una storia dove si intrecciano le vicende sentimentali di tre ragazze, fra speranze, delusioni e litigi.

Mercoledì 22 gennaio, in seconda serata, è il turno di Jane Eyre, trasposizione cinematografica del grande classico di Charlotte Brontë, ad opera di Cary Fukunaga. Dopo la morte dei genitori, la piccola Jane Eyre viene accolta in casa dalla zia Sarah e successivamente spedita in collegio. A 18 anni, Jane trova lavoro come istitutrice di una bambina francese presso la casa di campagna di Edward Rochester, affascinante lord con un passato misterioso.

Anche nel weekend non mancheranno intense emozioni. Sabato 25 gennaio si entra nel vivo dell’atmosfera già nel daytime con il film L’ultima vacanza, in onda alle 16.15, con Queen Latifah e Gérard Depardieu, dove una diagnosi sbagliata farà credere a Georgia di avere pochi giorni di vita spingendola a compiere un viaggio in Europa che la trasformerà radicalmente.

La sera, alle 21.10, arriva il commovente film Otto amici da salvare diretto da Frank Marshall, con Paul Walker e Jason Biggs. Due esploratori attraversano l’Antartico alla ricerca di un meteorite, ma a causa del maltempo saranno costretti ad abbandonare la missione e i loro cani da slitta.

Anche domenica 26 gennaio le emozioni iniziano ad esplodere già nel daytime che presenta il film Luce dei miei occhi, splendida pellicola italiana diretta da Giuseppe Piccioni, con Barbara Valente, Luigi Lo Cascio, Sandra Ceccarelli e Silvio Orlando. Antonio fa l’autista, Maria gestisce un negozio di surgelati. Una sera s’incontrano, ma non tutto va per il verso giusto, almeno all’inizio…

E la pellicola Flicka – Uno spirito libero, film diretto da Michael Mayer che racconta lo speciale legame tra una ragazza e Flicka, una mustang selvaggia che aspira a diventare un grande cavallo da corsa.

Ma non finisce qui, anche martedì 28 gennaio, in seconda serata, ci si continua ad emozionare con Ricominciare a vivere, film diretto da Forest Whitaker con Sandra Bullock nei panni di una donna tradita dal marito che farà di tutto per ritrovare la propria strada.

Mercoledì 29 gennaio in onda sempre in seconda serata un grande titolo: Quel che resta del giorno di James Ivory con Antony Hopkins. Il film racconta la storia di Mr. Stevens, un impeccabile maggiordomo di Darlington Hall, che continuerà a servire la tenuta anche dopo la morte del padrone simpatizzante nazista.