Mario Giordano e Irene Pivetti a La Confessione con Peter Gomez su NOVE

Nuovo appuntamento con le interviste senza filtri di Peter Gomez sul NOVE: nella nuova puntata de “LA CONFESSIONE”, in onda venerdì 17 gennaio alle 22:45, gli ospiti sono il giornalista e conduttore di Fuori dal coro (Rete 4) Mario Giordano e l’ex presidente della Camera del governo Berlusconi Irene Pivetti.

In occasione di una cena Matteo Renzi mi confidò che stava ragionando sulla possibilità di candidarsi con il centro-destra”. Mario Giordano torna agli anni in cui il leader di Italia Viva era presidente della Provincia, dal 2007 con Democrazia e Libertà e poi con il Pd fino a fine mandato, nel 2009. “La prima volta che vidi Renzi – racconta il giornalista – fu in occasione di un evento organizzato dal Giornale di Firenze: in quel periodo si pensava al candidato sindaco di Firenze e, come ricorderà – sorride l’ex direttore del Tg4 a Peter Gomez -, il Partito democratico non voleva candidare Matteo Renzi”.

I fatti poi, come noto, hanno preso un’altra direzione: il senatore di Scandicci è diventato prima sindaco di Firenze e poi presidente del Consiglio dell’Unione europea, due volte ministro e presidente del Consiglio dei ministri dal 2014 al 2016. “È un po’ l’erede mancato di Berlusconi?”, incalza il direttore de ilfattoquotidiano.it. “Sì, un po’ sì”, ammette sorridendo Giordano.

A seguire, Peter Gomez, che sta per debuttare con la nuova striscia di informazione Sono Le Venti (da lunedi 20 gennaio sul Nove) accoglie la politica e giornalista Irene Pivetti.