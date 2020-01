La prova del cuoco, la settimana dal 20 al 24 gennaio su Rai Uno

Nuova settimana per “La prova del cuoco“, in onda su Rai1 da lunedì 20 gennaio alle 12, condotta da Elisa Isoardi.

Si comincia con l’attesissimo e temutissimo “Duello dei Campioni”: 3 ingredienti a sorpresa, 1 minuto per pensare la ricetta, 12 minuti per realizzarla. Queste le semplici regole di una sfida che avrà come protagonisti Michelangelo Sparapano e Pasquale Rinaldo.

Si prosegue con le Prove Individuali, con Alessandra Spisni che preparerà degli gnocchetti ricotta e radicchio e la “cuoca cantante” Angelica Sepe. Dopo una lezione di cucina della chef Cinzia Fumagalli, nella Gara Finale si scontreranno Cristian Bertol e Gian Piero Fava, con l’aiuto dei due concorrenti della settimana.

Il tutto sarà osservato e commentato dalla giuria in studio, il critico gastronomico Lorenzo Sandano, lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze e la chef Cinzia Fumagalli, oltre al quarto giudice, il pubblico a casa, che potrà esprimere la sua preferenza tra Pomodoro Rosso e Peperone Verde attraverso il televoto.

La puntata di martedì 21 gennaio si aprirà con la “regina delle sfogline” Alessandra Spisni e il “cuoco showman” Diego Bongiovanni, che si sfideranno in una Prima Manche a tema “crepes”. Daniele Persegani e Natalia Cattelani si esibiranno nelle due Prove Individuali, mentre Federica Lippi preparerà una ricetta a base di barbabietole. Gara Finale tra Luigi Pomata e Franco Marino.

Mercoledì 22 gennaio torna il tremendo “Duello dei Campioni”. I campioni di questa puntata saranno il “cuoco del buonumore” Daniele Persegani e “mister alloro” Sergio Barzetti. Nelle sue lezioni di cucina, Alessandra Spisni metterà alla prova Elisa Isoardi e Claudio Lippi, insegnando loro a preparare gli strozzapreti. Protagonisti delle Prove Individuali saranno il “vulcanino” Natale Giunta e il “cuoco showman” Diego Bongiovanni, mentre la Gara Finale vedrà una sfida tra Riccardo Facchini e Juri Risso.

Giovedì 23 gennaio, la puntata si aprirà con una Prima Manche irresistibile e golosissima: i due siciliani Natale Giunta e Valeria Raciti si sfideranno sugli arancini. Per le Prove Individuali, il “gladiatore” Marco Rufini preparerà la polenta con le spuntature, per riscaldare le serate invernali, e Luisanna Messeri cucinerà uno sformato di spinaci. Dopo la lezione di cucina della chef Cinzia Fumagalli, nella Gara Finale si sfideranno Paolo Zoppolatti e Luca Natalini.

Venerdì 24 gennaio, super Prima Manche tra Sal de Riso e Marco Bottega, su un tema goloso che unisce le due arti della pasticceria e della cucina: la mela. Si prosegue con il “cuoco del mare” Gianfranco Pascucci e “mister panino” Daniele Reponi. La Gara Finale, che decreterà il concorrente vincitore della settimana, che si porterà a casa il montepremi di 3000 euro, vedrà uno scontro tra Joseph Micieli e Fabrizio Sepe.