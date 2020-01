Cake Star – Pasticcerie in sfida: Damiano Carrara e Katia Follesa al timone della nuova edizione

Katia Follesa e Damiano Carrara riprendono il loro viaggio in tutta Italia per trovare la Cake Star di ogni città. “Cake Star – Pasticcerie in sfida”, la competizione più golosa della tv, torna con una nuova edizione dal 24 gennaio, ogni venerdì, alle 21:10 su Real Time (Canale 31).

In ogni puntata, tre pasticceri esperti si sfideranno per conquistare il palato dei giudici e dei loro avversari con un punteggio da 0 a 5 stelle. Ogni contendente verrà giudicato secondo tre categorie: la pasticceria, il cabaret di paste e il “pezzo forte”. Solo chi avrà ricevuto più stelle potrà accedere all’ultimo duello: i finalisti, nel loro laboratorio e con l’aiuto del loro braccio destro, dovranno realizzare “la torta della vittoria” sulla base di tre ingredienti tipici del luogo indicati da Damiano. In palio, il trofeo di Cake Star e un premio in denaro di 2.000 euro.

Il viaggio alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia toccherà, tra le varie mete, Palermo, Livorno, Cuneo, Savona, Vicenza, Parma, Rovereto, Milano e la Riviera romagnola.

In ogni città, Damiano visiterà il laboratorio dei pasticceri in sfida, che mostreranno in prima persona passaggi e tecniche particolari delle loro preparazioni.

Mettendo le mani in pasta, Damiano assaggerà e fornirà preziosi trucchi e consigli per riconoscere e realizzare il dolce perfetto. Katia, invece, avrà modo di incontrare e conoscere i clienti delle pasticcerie, tra cui diversi rappresentanti di realtà locali tipiche.

Il programma é composto da 12 episodi della durata di circa 75 minuti ciascuno.