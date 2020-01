Antonello Venditti e Ilaria Cucchi a La Confessione di Peter Gomez su NOVE

torna sulcon le interviste divenerdì, il conduttore accoglie in studio il cantautore e produttore musicalesorella di Stefano, il geometra morto nel 2009 nel reparto di medicina protetta dell’Ospedale Pertini di Roma per le conseguenze del pestaggio di due carabinieri che lo avevano arrestato una settimana prima.

Ed è proprio Ilaria Cucchi, durante l’ultimo minuto della trasmissione, ad esprimere la confessione più toccante, quando accetta l’invito del direttore de ilfattoquotidiano.it di “guardare in camera e mandare un messaggio, se vuole, non è obbligata, ai due carabinieri che hanno ucciso suo fratello Stefano Cucchi secondo la sentenza di primo grado (del 14 novembre 2019, ndr), Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro“.

Ilaria parla di getto: “Dieci anni fa, quando ho visto mio fratello morto, sul tavolo dell’obitorio, quando ho visto le condizioni terribili in cui era stato ridotto il suo corpo, continuavo a chiedermi quale essere umano avesse potuto ridurre in quella maniera un suo simile – dice guardando dritta davanti a sé – Ecco, io so che non troverò mai risposta a quella domanda e forse non troverò mai pace. Mi auguro che possiate trovarla voi, me lo auguro per i vostri figli”.

