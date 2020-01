Joker in 4K, Dolor y Gloria e gli altri film di febbraio su Infinity

Dal 31 gennaio al 6 febbraio sarà disponibile su Infinity Premiere Le Regine del Crimine. Con protagoniste Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss, il film segue le vicende di tre casalinghe del quartiere di Hell’s Kitchen nel 1978, mogli di mafiosi mandati in prigione dall’FBI. Lasciate da sole a gestire gli interessi personali dei coniugi, le donne dovranno prendere in mano le azioni criminali della mafia irlandese, dimostrandosi inaspettatamente abili in tutto: dalla gestione del giro di racket, fino all’eliminazione – letterale – della concorrenza.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Diretto da Pedro Almodóvar e con protagonisti Penélope Cruz e Antonio Banderas, candidato all’Oscar 2020 come Miglior attore protagonista, Dolor y Gloria tornerà su Infinity Premiere dal 7 al 13 febbraio. Il film racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico ormai sul viale del tramonto. Dolor y Gloria, candidato all’Oscar come Miglior film straniero, parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza.

Blinded by the Light – Travolto dalla musica arriverà su Infinity Premiere dal 14 al 20 febbraio. Ispirato ad una storia vera, il film è ambientato nel 1987 e segue le vicende di Javed, adolescente britannico di origine pakistana che, nel mezzo dei tumulti razziali ed economici dell’epoca, scrive poesie come mezzo per sfuggire all’intolleranza della sua città e all’inflessibilità tradizionalista di suo padre. Ma quando un suo compagno di classe gli fa conoscere la musica di Bruce Springsteen, Javed scopre nei suoi testi dei parallelismi con la sua vita da classe operaia. Una storia di coraggio, amore, speranza, famiglia, ispirata dalla musica e dai testi delle canzoni senza tempo di Bruce Springsteen.

Sarà disponibile su Infinity Premiere dal 21 al 27 febbraio IT – Capitolo Due, sequel del grande successo di critica e box office del 2017 IT che ha ridefinito il genere horror, diventando parte del nostro immaginario collettivo, nonché il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, IT – Capitolo Due riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film.

Infine, dal 28 febbraio al 5 marzo, su Infinity Premiere tornerà Shazam!. Al quattordicenne Billy Batson basta pronunciare la parola SHAZAM! per trasformarsi in una versione adulta e muscolosa di se stesso: il supereroe Shazam. Essendo ancora un ragazzino, Shazam si diverte a testare i suoi poteri ma dovrà imparare presto a dominarli per combattere le forze del male. Il nome Shazam è un acronimo delle iniziali di alcuni eroi immortali dell’Antica Grecia dai quali il supereroe eredita le caratteristiche: la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, la potenza di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Sarà disponibile su Infinity dal 2 febbraio la commedia con Diego Abatantuono, Puoi Baciare lo Sposo. Nel film, Antonio ha finalmente trovato l’amore della sua vita, Paolo, e gli chiede di sposarlo, ma dovranno prima affrontare le loro famiglie. La madre di Antonio, Anna, accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza, e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, Sindaco progressista del paese, con tanto di fascia tricolore.

Candidato a 11 Premi Oscar, tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior attore protagonista, Joker sarà disponibile su Infinity dal 6 febbraio in 4K. Già vincitore del Leone d’Oro alla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film diretto da Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain: l’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.

Dal 10 febbraio sarà disponibile su Infinity Vengo anch’io, la storia di un aspirante suicida, di un’ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di Asperger e di una giovane atleta salentina. Bastonati dalla vita e stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni e a uscire dalle proprie solitudini. Una singolare, eccentrica, ma invidiabile famiglia che tutti vorremmo avere come vicini di casa.

La Signora dello Zoo di Varsavia arriverà su Infinity dal 16 febbraio. Il film con protagonista Jessica Chastain racconta la storia del direttore dello zoo di Varsavia Jan Żabiński e della moglie Antonina ed è ambientato nel 1939 quando i bombardamenti tedeschi devastano lo storico zoo, uccidendo molti animali. Un accordo con il capo zoologo del Reich permette loro di restare e riprendere il lavoro, ma i coniugi Żabiński faranno molto di più: riempiranno la loro cantina e le gabbie rimaste vuote con tutte le persone che riusciranno a far uscire in segreto dal ghetto di Varsavia. Rischiando le loro vite, Antonina e Jan metteranno in salvo più di duecento ebrei, distinguendosi per straordinario coraggio e umanità.

Diretto e interpretato da Ewan McGregor e con Jennifer Connelly e Dakota Fanning, American Pastoral sarà disponibile su Infinity dal 20 febbraio. Tratto dal capolavoro di Philip Roth vincitore del Premio Pulitzer, è la storia di Seymour Levov detto “lo Svedese”, un uomo che dalla vita ha avuto tutto: bellezza, carriera, soldi, una moglie ex Miss New Jersey e una bambina a lungo desiderata. Ma il cui mondo pian piano va in pezzi quando la figlia ormai adolescente compie un atto terroristico che provoca una vittima.

Dal 22 febbraio arriverà su Infinity Una festa esagerata: tratta dall’omonima opera teatrale di Vincenzo Salemme, è il racconto delle due ore prima della festa per il diciottesimo compleanno di sua figlia organizzata sullo splendido terrazzo di casa. La storia si snoda tra i preparativi della festa e la morte improvvisa dell’inquilino del piano di sotto, un signore molto anziano. Ma come si fa a ballare e cantare sul terrazzo di casa quando al piano di sotto c’è un morto?