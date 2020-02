“Brave ragazze” e “Il colpo del cane”: due nuove esclusive Sky e Timvision

Proseguono le anteprime cinematografiche in esclusiva su Timvision e Sky Cinema quindi prosegue la collaborazione, in arrivo quindi due nuovi film in prima visione assoluta.

Dal 3 febbraio arriva “Brave ragazze”. Il film, scritto e diretto da Michela Andreozzi, è una coproduzione PACO CINEMATOGRAFICA e NEO ART PRODUCCIONES in collaborazione con VISION DISTRIBUTION e in collaborazione con SKY e TIMVISION.

Dal 7 febbraio sulla piattaforma di TIM, in anteprima esclusiva, “Il colpo del cane”, il film scritto e diretto dal giovane Fulvio Risuleo il regista già riconosciuto come talento del nuovo cinema italiano, è prodotto da TIMVISION e REVOK in collaborazione con VISION DISTRIBUTION e in collaborazione con SKY.

“Brave ragazze” prende ispirazione da una notizia di cronaca francese degli anni ’80: una banda di rapinatrici travestite da uomini provano a cambiare il corso della loro vita.

Nel cast del film Anna (Ambra Angiolini) è una ragazza madre, due figli da mantenere e nessun lavoro stabile. Maria (Serena Rossi) è una timida devota, vittima di un marito violento. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico), sorelle di indole opposta, sognano un futuro migliore.

Con l’incoscienza di chi ha poco da perdere, decidono di travestirsi da uomini e svaligiare la banca del paese. Ma è solo l’inizio di una serie di azioni spericolate, su cui è chiamato ad indagare il commissario Morandi (Luca Argentero), un vortice destinato a stravolgere per sempre il destino di quattro “brave ragazze”.

“Il colpo del cane” che è stato selezionato nella sezione Voices dell’IFFR, International Film Festival di Rotterdam (22 gennaio – 2 febbraio 2020), uno tra gli appuntamenti più interessanti nel panorama del cinema indipendente, racconta la storia di una coppia di ragazze al loro primo ingaggio come dogsitter che subiscono il furto del bulldog francese affidatogli da una ricca signora. Decidono quindi di mettersi all’inseguimento del ladro, il finto veterinario chiamato Dr. Mopsi, finendo per comportarsi anche loro da fuorilegge. Ma chi è veramente il misterioso dottor Mopsi? Sarà necessario riavvolgere il nastro per scoprire il mistero che si nasconde dietro questo improbabile colpo.

Nel cast del film Edoardo Pesce, tra i più acclamati e premiati attori italiani, Nastro d’argento come miglior attore 2018 e 2019 e anche vincitore del David di Donatello e del Ciak D’Oro come Migliore attore non protagonista per Dogman.

Con lui Silvia d’Amico, apprezzata per “Il rosso e il blu”, “Fino a qui tutto bene”, “Non essere cattivo” e “The Place” e Daphne Scoccia, nel cast di “Palazzo di Giustizia” e protagonista di “Fiore”, migliore attrice esordiente nel 2017 per i Nastri d’Argento e il Ciak d’Oro. Il film vede la partecipazione straordinaria di Anna Bonaiuto (tra gli altri “Loro 1 e 2”, “Napoli velata”, “Viva la libertà”, “Il divo”, “La ragazza del lago”, “L’amore molesto”).