Viaggi e lifestyle, su TivuSat arriva anche Travelxp 4K

A partire da oggi, i contenuti premium di Travelxp 4K sono disponibili per i telespettatori italiani sul canale 225 di tivùsat, la piattaforma satellitare italiana in chiaro.

Travelxp 4K, il primo canale HDR 4K al mondo, ha debuttato in Ultra HD a gennaio 2017 sulla piattaforma di distribuzione SES Ultra HD in Nord America, su Eutelsat Hotbird 13.0 in Europa, Medio Oriente e Nord Africa & su SES Astra 19.2 in Europa.

Con oltre 1000 ore di contenuti premium di viaggi e lifestyle, Travelxp è distribuito in oltre 30 paesi, in più di 15 lingue e in più di 93 milioni di case. Travelxp è anche il più grande produttore di contenuti di viaggi e leader globale nell’innovazione della tecnologia HDR 4K. Con un mix di programmazione diversificato, tutti gli spettacoli di Travelxp sono produzioni interne originali girate in oltre 55 paesi con conduttori provenienti da tutto il mondo.

Cos’é Travelxp

Travelxp è un’iniziativa dell’indiana Celebrities Management Private Limited e dell’inglese Media Worldwide Limited, con interessi in trasmissioni, pubblicità, consulenza sui media e altri servizi correlati. Lanciato nel 2011, è distribuito a livello globale come canale televisivo lineare disponibile in oltre 93 milioni di case.

Distribuito in India, USA, Canada, Africa, Singapore, Bangladesh, Sri Lanka, Dubai, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Mauritius e paesi europei come Regno Unito, Germania, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Serbia, Macedonia, Belgio, Bulgaria e Romania, Travelxp offre una programmazione di viaggio e lifestyle di alta qualità attraverso diversi programmi in Definizione Standard (SD), Alta Definizione (HD) e 4K / UHD (Ultra Alta Definizione) HDR (High Dynamic Range).